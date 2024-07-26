Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из тюрьмы с коронавирусом и двусторонним воспалением легких. Об этом сообщает CBS со ссылкой на представителя знаменитости.

Представитель добавил, что Вайнштейн, который ожидает повторного суда по своему уголовному делу в Нью-Йорке и будет обжаловать приговор в Калифорнии, также страдает диабетом, высоким кровяным давлением, стенозом позвоночника, у него была обнаружена жидкость в сердце и легких. Согласно данным Департамента исправительных учреждений Нью-Йорка, сейчас он находится в тюремном отделении больницы Бельвью.

Бывший продюсер за последние годы несколько раз попадал в больницу. Его доставили в больницу Бельвью с болями в груди в 2020 году, вскоре после того, как его приговорили к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в изнасиловании и других преступных действиях сексуального характера.

Вайнштейн после получения приговора также перенес операцию на сердце по поводу закупорки артерии.

Помимо этого, он был госпитализирован в апреле 2024 года, вскоре после того, как решение апелляционного суда отменило его приговор за изнасилование, вынесенный в 2020 году.

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