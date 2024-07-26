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В мошенничестве c особняком Долиной за 70 млн рублей обвинили нейросеть

Mash: мошенники могли использовать нейросеть, чтобы взять займ за певицу Долину

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Илья Питалев/РИА Новости

В мошенничестве с особняком певицы Ларисы Долиной стоимостью 70 млн рублей может быть замешана нейросеть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Человек, похожий на Ларису Долину, общался по видеосвязи с представителями одной из московских кредитных организаций по поводу займа в 50 млн под залог дома. В процессе разговора специалисты отказали звонящему в займе, поскольку им показалось, что человек напротив — или сильно загримирован, или дипфейк.

Займ выдала другая организация, дом попал в реестр залогового имущества, и под него выдали кредит в 50 млн. Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин утверждает, что это мошенничество со стороны человека из окружения певицы, реализованное с помощью нейросети. По словам директора, представители артистки написали в полицию заявление по факту мошенничества.

О том, что мошенники заложили особняк Долиной, стало известно 25 июля.

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