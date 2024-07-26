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В группе «Слот» объявили новую вокалистку

Вокалист Лобанов: Дарья Равдина стала новой солисткой группы «Слот»

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СЛОТ/VK

Новой солисткой группы «Слот» стала Дарья Равдина, рассказал в беседе с НСН основатель и вокалист музыкального коллектива Игорь (Кэш) Лобанов.

По его словам, вокалистку представили вместе с новыми треком и клипом, чтобы ее увидели уже «в бою». Он уточнил, что фанаты группы, по его ощущениям, хорошо восприняли новую солистку.

«Мы долго мусолили саму Дарью и всю нашу публику, долго не объявляли, что это именно она. Было просто невероятное количество теорий заговора, конспирологических теорий. Народ раскопал все, но мы все равно не объявляли до тех пор, пока все не поняли сами, пока не притерлись и пока не сделали что-то», — сказал Лобанов.

В апреле певица Нуки сообщила, что больше не является частью рок-группы «Слот». При этом артистка призналась, что делала все возможное ради того, чтобы сохранить состав группы в том виде, в каком ее привыкли видеть слушатели, но «все меняется». В аккаунтах «Слот» в соцсетях также появилась «новость катастрофического характера» об уходе Нуки из проекта. Артисты назвали появление солистки в 2006 году большой удачей. Музыканты также отметили, что будут советоваться с фанатами насчет продолжения деятельности коллектива, так как артисты ошарашены новостью об уходе солистки.

Ранее сообщалось, что концерты группы «Слот» отменили в семи городах России.

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