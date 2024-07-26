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Адвокат Алсу ответил на вопрос о сохранении брака певицы с Абрамовым

Адвокат Алсу: перспектив в сохранении брака певицы с Абрамовым пока нет

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вопрос о сохранении семьи певицы Алсу нужно задавать ей и ее мужу, бизнесмену Яну Абрамову. Так на соответствующий вопрос в беседе с 360.ru ответил адвокат артистки Андрей Крючков.

«Это вопрос лично к супругам. Но, поскольку сейчас идут процессы, мы пока не видим перспектив», — сказал он.

При этом адвокат уточнил, что слушание дела по разделу имущества супругов уже началось, оно проходит в Савеловском районном суде Москвы. Крючков подчеркнул, что на данный момент это полная информацию, остальное, по его словам, является «адвокатской тайной».

«Больше пока сообщать ничего не можем», — добавил правозащитник.

Алсу вышла замуж за Абрамова в 2006 году. У них трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. По словам Алсу, дети сильно переживают из-за развода родителей. В мае 2024 года певица подала на развод с мужем. Официально причина расставания не была озвучена, однако, сама она намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с моделью Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой бывшей жены Тимати о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

Ранее сообщалось, что Алсу улетела на Олимпиаду в Париж.

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