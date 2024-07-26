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Американский композитор обвинил Севастопольскую оперу в пиратстве

Композитор Гласс заявил, что Севастопольская опера незаконно использует его музыку

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IMAGO/Global Look Press

Американский композитор Филип Гласс обвинил Севастопольский театр оперы и балета в пиратстве. Обращение в учреждение культуры он опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Он обратил внимание на то, что в театре без разрешения ставят балет «Грозовой перевал» на его музыку и с использованием его имени.

«Я не давал никакого разрешения на использование своей музыки в балете или использование моего имени в рекламе и промо балета. Использование моей музыки и моего имени без моего согласия является нарушением Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, которую подписала Российская Федерация. Это акт пиратства», — написал он.

Композитор высказал свой протест из-за использования его музыки, однако предположил, что не сможет повлиять на ситуацию.

Филипп Гласс — влиятельный композитор-минималист, автор множества опер, симфоний, музыки к кино и других произведений. Его музыка звучит в частности в номинировавшихся на «Оскар» фильмах «Часы» Стивена Долдри и «Левиафан» Андрея Звягинцева.

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