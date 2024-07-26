Звезда сериала «Кухня» о Дмитрии Назарове: «Зачем плевать в людей, которые тебя полюбили?»

Звезда сериала «Кухня» Серафима Низовская призналась, что считает справедливым введение санкций в отношении сбежавших из России артистов, в том числе актера Дмитрия Назарова. Об этом она рассказала в интервью интернет-изданию «Абзац».

«Ты можешь выбирать любую страну, где тебе жить, это твоя жизнь, [твое решение], как к чему относиться. Но мне кажется, нельзя в тяжелый момент обращаться в принципе с таким настроением к стране, в которой ты родился, вырос, которая дала тебе имя. Тебя же люди полюбили, которые здесь живут. Зачем в них плевать? Я не понимаю», — сказала актриса.

Низовская отметила, что уехавшие артисты пытаются найти «подпорки» в других странах. Однако, по ее мнению, «там их не будут любить так, как здесь». Она также добавила, что особо не общалась с Назаровым во время съемок сериала «Кухня».

В мае Дмитрий Назаров шокировал поклонников похудением. Артист опубликовал видео, на котором был запечатлен в желтой футболке, поверх которой надел синюю кофту на молнии. Народный артист России сидел на стуле и читал басню собственного сочинения.

Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова в январе 2023 года. Согласно сообщениям СМИ, причиной стала критика спецоперации на Украине со стороны актера. Артиста оштрафовали по протоколу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (статья 20.3.3 КоАП).

Сейчас актер вместе с женой живет во Франции. В марте 2023 года актер «Кухни» сыграл первый спектакль в Израиле. Он предстал на сцене вместе с женой. Артисты читали стихи и басни на сцене.

Ранее сообщалось, что уехавший за границу Дмитрий Назаров продолжает зарабатывать в России.