Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда сериала «Кухня» о Дмитрии Назарове: «Зачем плевать в людей, которые тебя полюбили?»

Актриса Низовская назвала справедливыми санкции в отношении Назарова

close
100%
Евгения Новоженина/РИА Новости

Звезда сериала «Кухня» Серафима Низовская призналась, что считает справедливым введение санкций в отношении сбежавших из России артистов, в том числе актера Дмитрия Назарова. Об этом она рассказала в интервью интернет-изданию «Абзац».

«Ты можешь выбирать любую страну, где тебе жить, это твоя жизнь, [твое решение], как к чему относиться. Но мне кажется, нельзя в тяжелый момент обращаться в принципе с таким настроением к стране, в которой ты родился, вырос, которая дала тебе имя. Тебя же люди полюбили, которые здесь живут. Зачем в них плевать? Я не понимаю», — сказала актриса.

Низовская отметила, что уехавшие артисты пытаются найти «подпорки» в других странах. Однако, по ее мнению, «там их не будут любить так, как здесь». Она также добавила, что особо не общалась с Назаровым во время съемок сериала «Кухня».

В мае Дмитрий Назаров шокировал поклонников похудением. Артист опубликовал видео, на котором был запечатлен в желтой футболке, поверх которой надел синюю кофту на молнии. Народный артист России сидел на стуле и читал басню собственного сочинения.

Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова в январе 2023 года. Согласно сообщениям СМИ, причиной стала критика спецоперации на Украине со стороны актера. Артиста оштрафовали по протоколу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (статья 20.3.3 КоАП).

Сейчас актер вместе с женой живет во Франции. В марте 2023 года актер «Кухни» сыграл первый спектакль в Израиле. Он предстал на сцене вместе с женой. Артисты читали стихи и басни на сцене.

Ранее сообщалось, что уехавший за границу Дмитрий Назаров продолжает зарабатывать в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами