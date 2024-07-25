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Брат Анжелики Варум сократил производство вина в России

Брат певицы Варум Олег передал ведение бизнеса в России партнерам

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Нина Зотина/РИА Новости

Уехавший в Израиль двоюродный брат певицы Анжелики Варум по имени Олег передал ведение семейного бизнеса, связанного с производством вина, партнерам. Об этом сообщает «Абзац».

Во владении семьи, по данным издания, находится 100 гектаров виноградников в Краснодарском крае, половина из них принадлежит самой Анжелике Варум.

Всего Олег Варум значится соучредителем трех компаний по продаже и производству вина. Друг Олега Варума, питомниковод и виноградарь Дмитрий Козаченко подтвердил, что предприниматель покинул страну и сократил производство вина.

«Олег уже некоторое время находится в Израиле, вместо него бизнес ведут другие люди. Олег и Анжелика уже не сильно закладывают силы в этот бизнес. Работают на том, что имеют», — сказал Козаченко.

По его информации, расширять виноградники семья Варум не планирует — бизнесмены собираются пользоваться тем, что уже построено.

Накануне сообщалось, что уехавший за границу Дмитрий Назаров продолжает зарабатывать в России.

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