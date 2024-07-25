Фестиваль «Архстояние-2024» объявил программу

В арт-парке Никола-Ленивец с 26 по 28 июля 2024 года при поддержке банка Точка пройдет Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе мероприятия, в этом году фестиваль посвящен теме «Мы».

«Сообщества, сформировавшиеся вокруг арт-деревни — от волонтеров и дачников до бернеров и фанатов электронной музыки — и взаимодействия между ними станут основной зоной исследования «Архстояния-2024». Пространство фестиваля будет устроено как приключенческий квест, где каждая группа, несущая особую культуру, найдет свое место и сможет коммуницировать через искусство, архитектуру, музыку и театр», — обещают организаторы.

Хедлайнерами фестиваля стали художник и основатель арт-парка Николай Полисский и художник Андрей Сяйлев. Полисский представит арт-объект «Баня-форум» — прозрачную баню-лекторий, собранную из орешника, липы и хвои. Внутри гости станут участниками зрительского перформанса, снаружи — свидетелями спектакля в декорациях натопленной парной

Сяйлев построит сразу три объекта для общения с природой «Дома Земли». Он воздвигнет три башни – «Инсекто-фаланстер» для наблюдения за пчелами, «Птичью колокольню» для бердвотчинга и «Театр природы» для погружения в тихий мир растений.

На пяти сценах «Архстояния» сыграют Zoloto, «Хадн дадн», «Наадя», Mirèle, Oligarkh, Юрий Квятковский, «Элли на маковом поле», Asenssia, passmurny, «летяга», Дарья Виардо, «Бонд с кнопкой», «внимание брусника!», «аннушкаа», Kasha, «Залпом», «Йоко», «ГОСТ Звук 4х4», Leveldva.

Проекты, представленные на «Архстоянии», позволят познакомиться с образом жизни волжанина-гедониста, научиться рисовать метафорические автопортреты, посетить город-лабиринт со снежными ветрами или галерею, построенную из коробок из-под бананов, прокричаться, искупаться ночью в реке Угра, пройти театральный тренинг на раскрепощение или мастер-класс по социальным танцам или придумать свое коллективное действие.

Впервые на «Архстоянии» будут работать кэмпы — места встреч для сообществ, объединенных одним делом, открытые и для гостей фестиваля. Перформативная программа «Архстояния» состоит из трех представлений от режиссеров Саши Никитиной, Аси Литвиновой и Габбилена Галычева.

Куратором «Архстояния» стал Антон Кочуркин, продюсером — Юлия Бычкова, продюсером музыкальной программы — Иван Полисский, куратором программы культурных институций и кэмпов — Светлана Звягина, куратором образовательной программы — Мария Мкртычева.

Билеты на фестиваль доступны на сайте мероприятия.

Ранее сообщалось, что фестиваль сапов пройдет в арт-кэмпе «Дикая Мята».