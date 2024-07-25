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Звезда «Реальных пацанов» рассказал, будет ли у сериала продолжение

Актер Селиванов заявил, что хотел бы сняться в новогоднем спешле «Реальных пацанов»

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Кадр из сериала «Реальные пацаны»

Актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов в интервью «Газете.Ru» рассказал, будет ли у проекта продолжение.

По его словам, ситком выходить больше не будет.

«У всего должен быть финал, и мы рады, что закончили эту историю. Если будет какой-то новогодний спешл «Пацанов» — с удовольствием поучаствую, но как сериал или ситком проект больше не выйдет, к этому мы не вернемся», — сказал актер.

Селиванов подчеркнул, что благодарен «Реальным пацанам» и любит этот сериал всей душой.

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов (VAVAN) готовится дать первый большой сольный концерт в Москве 28 июля. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о подготовке к выступлению, переговорах об участии в экстремальном телешоу, готовности помогать начинающим артистам, отцовстве и отношении к люксовым вещам.

Ранее актер Сергей Бурунов назвал любимых озвученных им персонажей.

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