Звезды «Дэдпула и Росомахи» попали в Книгу рекордов Гиннесса

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса в преддверии выхода их нового совместного фильма «Дэдпул и Росомаха». Об этом говорится на сайте Книги рекордов.

Сертификаты о рекордах звездам Marvel вручили во время утренней телепередачи на канале ITV This Morning.

Рейнольдс получил один из сертификатов как совладелец Рексхэмского футбольного клуба — ипподром клуба был признан старейшим футбольным полем в мире (147 лет и 31 день).

Затем дуэту подарили общий сертификат, подтверждающий, что трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» стал самым просматриваемым за 24 часа. Ролик фильма, премьера которого состоялась на Суперкубке LVIII, с 11 по 12 февраля собрал 365 миллионов просмотров по всему миру на всех платформах.

У Джекмана уже есть один сертификат Книги рекордов Гиннесса — в 2019 году он получил титул рекордсмена за самую долгую карьеру в роли супергероя Marvel на экране.

Картина «Дэдпул и Росомаха» выйдет в мировой прокат 25 июля.

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