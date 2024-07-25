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Дочь Абдулова поступила во ВГИК на бюджет

Дочь актера Абдулова будет учиться на режиссерском факультете ВГИКа

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abdu.lovazhenya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь народного артиста России Александра Абдулова и его вдовы юриста Юлии Абдуловой 17-летняя Евгения поступила во ВГИК (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова). Об этом сообщает kp.ru.

В университете состоялся последний (творческий) тур вступительных экзаменов на режиссерский факультет. По данным издания, Евгения получила на последнем туре самую высокую оценку — 100 баллов и точно попадает на бюджет.

Из абитуриентов только еще 11 человек, поступающих на бюджет, получили наивысший бал за творческий тур, самые частые оценки — 30 и 50 баллов. За первый и второй творческие туры девушка получила по 95 баллов (выше никому не поставили) и набрала наивысшее число вступительных баллов по результатам внутренних испытаний ВГИКа.

Абдулова поступила на специальность «Режиссура кино и телевидения» в мастерскую Владимира Хотиненко. Конкурс здесь составляет около 10 человек на место, всего бюджетных мест 15.

До этого дочь Александра Абдулова рассказывала, что готовится к выпускным экзаменам в школе, практикует свои операторские навыки и снимает различные ролики. Она заявляла, что хочет войти в историю как режиссер, которого будут ставить в пример. Актрисой девушка быть не хочет, поскольку ей «не сильно удается» актерское мастерство.

Ранее стало известно, что актриса Анна Хилькевич потратила более 3 миллионов рублей на обучение дочерей.

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