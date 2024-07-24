Режиссер «Трансформеров» снимет фильм по сериалу «Скибиди Туалет»

Режиссер популярных боевиков Майкл Бэй может снять фильм по YouTube-сериалу «Скибиди Туалет», пишет Variety со ссылкой на бывшего экс-президента Paramount Pictures Адама Гудмана.

«Майкл и Джеффри Бикрофт, его давний коллега, работавший с ним над всеми его фильмами, очень тесно сотрудничают с Алексеем [Герасимовым, создателем «Скибиди Туалета»], чтобы действительно сделать из этого сериала нечто профессиональное», — рассказал Гудман.

Продюсер не стал называть конкретные студии и организации, с которыми он ведет переговоры о создании теле- и киноадаптации «Скибиди Туалета». Гудман отметил, что проект будет смешанным — анимация/живая игра — и стилистически напомнит фильмы «Джон Уик» и «Район № 9».

Создатель Skibidi Toilet — 25-летний москвич (сейчас живет в Тбилиси) и 3D-дизайнер Алексей Герасимов. Это один из самых популярных сериалов среди детей, завирусившийся на Shorts и TikTok. В нем анимированные головы вылезают из унитаза и с пугающей гримасой начинают петь песню «Biser King – Dom Dom Yes Yes».

Ранее омбудсмен Митянина заявила, что «Скибиди-туалет» ожесточает российских детей.