Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Режиссер «Трансформеров» снимет фильм по сериалу «Скибиди Туалет»

Variety: режиссер Бэй займется фильмом по сериалу российского блогера «Скибиди Туалет»

close
100%
DaFuq!?Boom!/YouTube

Режиссер популярных боевиков Майкл Бэй может снять фильм по YouTube-сериалу «Скибиди Туалет», пишет Variety со ссылкой на бывшего экс-президента Paramount Pictures Адама Гудмана.

«Майкл и Джеффри Бикрофт, его давний коллега, работавший с ним над всеми его фильмами, очень тесно сотрудничают с Алексеем [Герасимовым, создателем «Скибиди Туалета»], чтобы действительно сделать из этого сериала нечто профессиональное», — рассказал Гудман.

Продюсер не стал называть конкретные студии и организации, с которыми он ведет переговоры о создании теле- и киноадаптации «Скибиди Туалета». Гудман отметил, что проект будет смешанным — анимация/живая игра — и стилистически напомнит фильмы «Джон Уик» и «Район № 9».

Создатель Skibidi Toilet — 25-летний москвич (сейчас живет в Тбилиси) и 3D-дизайнер Алексей Герасимов. Это один из самых популярных сериалов среди детей, завирусившийся на Shorts и TikTok. В нем анимированные головы вылезают из унитаза и с пугающей гримасой начинают петь песню «Biser King – Dom Dom Yes Yes».

Ранее омбудсмен Митянина заявила, что «Скибиди-туалет» ожесточает российских детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами