Прилепин возмутился, что россияне читают Оруэлла и Кинга

Писатель Захар Прилепин возмутился тем, что россияне не читают военную литературу. Выступление литератора на презентации сборника участников специальной военной операции на территории Украины опубликовало издание Daily Storm.

По словам Прилепина, он зашел на «самый известный молодежный сайт», где пользователи делятся мнением о прочитанных книгах, и обнаружил, что в топе там находятся произведения Рэя Брэдбери, Стивена Кинга и Джорджа Оруэлла.

«Мы живем в стране, которая победила в самой страшной войне за всю историю человечества. Спустя несколько десятилетий молодые люди в нашей стране не читают книг по этому поводу!» — негодует Прилепин.

Писатель предложил собрать подростков в одном месте и объяснить, что они живут не внутри произведений Стивена Кинга и Джорджа Оруэлла, а внутри книг «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова и «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева.

Прилепин не сомневается, что герои, аналогичные героям этих книг, и сейчас «воспроизводят тот же образ жизни и все тот же подвиг».

Накануне Прилепину вручили медаль Минобороны России «За укрепление боевого содружества».

Ранее «Газета.Ru» предложила принять участие в тесте и отличить запреты из книги Джорджа Оруэлла «1984» и современности.