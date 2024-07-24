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«Королеве марафонов» продлили арест

Блогерше Блиновской продлили арест на месяц

Мосгорсуд на месяц продлил арест «королеве марафонов» — блогерше Елене Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости.

Под арестом Блиновская пробудет до 19 августа.

Как добавляет Life со ссылкой на Shot, на суде Блиновская назвала себя патриотом России и заявила, что находится в СИЗО из-за подруги Виктории, с которой отмечала Новый год. Блогерша посылала близким воздушные поцелуи и несколько раз смеялась во время заседания, а адвокаты предлагали отпустить ее домой «волевым решением».

«Я не могу молчать, когда женщина за решеткой! Во имя семьи, во имя детей, во имя Года семьи прошу отпустить Блиновскую домой», — сказал адвокат блогерши.

Сторона обвинения сообщила, что в деле Блиновской 46 томов, а защита просила прекратить преследование ее мужа, поскольку у него есть положительные характеристики от командования на СВО.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на особо крупную сумму, а именно 918 млн рублей. Позднее «королеве марафонов» также предъявили обвинение по двум случаям незаконного оборота денег. В результате ее отправили в СИЗО.

Накануне Блиновская сократила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на 83,3 млн рублей.

Ранее в Москве суд отказался признать несостоятельной компанию Алексея Блиновского в связи с нехваткой денег на судебные расходы.

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