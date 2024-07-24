В России заявили, что в США будут «тормозить» прокат фильма о Трампе

Сторонники кандидата на пост президента США Дональда Трампа постараются «притормозить» прокат фильма «Ученик», который рассказывает о молодости экс-президента страны. Об этом НСН рассказала главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.

«Когда фильм показали на Каннском фестивале, предвыборный штаб Трампа это взволновало, и начали говорить про то, что фильм не выйдет в прокат в Америке. Я не знаю, какой должен быть ресурс, чтобы что-то не вышло в США, тем не менее наверняка его будут «тормозить». Особенно в тех штатах, где у Трампа не очень сильные позиции», — сказала она.

При этом Ромодановская добавила, что картина вряд ли сможет навредить Трампу как кандидату в президенты.

Фильм Али Аббаси «Ученик» выйдет в российский прокат 24 октября. Премьера картины состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, однако, решение о ее прокате в США пока не принято. В предвыборном штабе Трампа авторам пригрозили судом за «вопиюще ложные утверждения».

В 2018 году американский журналист Гэбриел Шерман объявил о начале работы над фильмом. По его словам, это не будет байопик в прямом смысле этого слова, так как, согласно журналисту, картина сосредоточится на пути Трампа от миллиардера к посту главы государства.

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