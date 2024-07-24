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Урсуляк рассказал, почему снимает свою «Войну и мир» параллельно с Андреасяном

Режиссер Урсуляк заявил, что у их с Андреасяном версий «Войны и мира» разные аудитории

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Режиссер Сергей Урсуляк рассказал, почему снимает свою версию «Войны и мира» Льва Толстого параллельно с Сариком Андреасяном, экранизирующим то же произведение. Его цитирует mk.ru.

Урсуляк считает нормальным, что классическое произведение перенесут на экран дважды, поскольку у них с Андреасяном разные аудитории.

«Кино — это одно, а телевизор — совсем другое. Те, кто ходит в кино, как правило, не смотрят телевизор. И наоборот», — сказал он.

Над собственной версией «Войны и мира» режиссер «Тихого Дона» и «Ликвидации» раздумывал давно.

«Предложение оказалось действительно интересным. Просто я долго его обдумывал, прежде чем согласиться», — говорит Урсуляк.

По словам Урсуляка, в его телесериале будет как минимум восемь эпизодов.

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