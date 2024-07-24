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Агаларов рассказал о необычных райдерах иностранных звезд

Певец Агаларов: иностранный артист на Dream Fest потребовал текилу особого сорта

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Создатель международного музыкального фестиваля Dream Fest в Баку певец Эмин Агаларов рассказал о необычных райдерах иностранных звезд. Его цитирует 5-tv.ru.

«Вчера искали для одного из артистов текилу особого сорта, которую еле-еле нашли где-то в аэропорту в Азербайджане. Именно этого лейбла и этого года мы не могли найти», — поделился он.

Подобных запросов, отметил Агаларов, много, но он готов выполнять райдер иностранных артистов, чтобы они приехали и в следующий раз.

Также организатор рассказал, что для создания и функционирования фестиваля потребовалось привлечь три с половиной тысячи человек, а для одного большого артиста нужно десять гримерок, которые будут работать круглосуточно.

Накануне жена Агаларова Алена Гаврилова вышла в свет в откровенном наряде на открытии Международного музыкального фестиваля Dream Fest.

Ранее в семье Пугачевой заявили, что певица запустила могилу брата.

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