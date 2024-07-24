«Алые паруса» покажут на канале «Мосфильм. Золотая коллекция» в день ВМФ

В День Военно-Морского флота на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» покажут фильмы о моряках-героях и морской романтике. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.



28 июля, в воскресенье в 6:40 в эфир телеканала выйдет исторический фильм Михаила Ромма «Адмирал Ушаков», рассказывающий о зарождении российского черноморского флота.

В 13:35 зрители увидят семейную картину по одноименной повести Николая Чуковского «Морской охотник», в которой советские моряки в годы Великой Отечественной войны должны выследить подлодку противника.

Затем, в 14:55 начнется мелодрама «Матрос с «Кометы» о влюбленности матроса Сергея в красавицу и спортсменку Лену. По сюжету герою необходимо привлечь к себе внимание девушки, за которой также ухаживает директор Дворца моряков.

Завершит марафон морских фильмов в 16:35 романтическая сказка по произведению Александра Грина «Алые паруса» о юной Ассоль, которая с детства верила, что за ней придет корабль с алыми парусами. Главные роли в фильме исполнили Анастасия Вертинская и Василий Лановой.

Ранее были названы самые популярные типажи российского кино.