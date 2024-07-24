Попавшему в список террористов Шарлоту продлили арест

Кировский районный суд Самары продлил арест попавшему в список экстремистов и террористов певцу Эдуарду Шарлоту до 23 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Продлена стража на два месяца — до 23 сентября», — рассказали в суде.

Шарлот привлек внимание правоохранительных органов, разместив в соцсетях видеоролики, в которых он сжег на камеру российский паспорт, выступил против военной операции на Украине, прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла и крест с распятием Иисуса Христа. На суде Шарлот признал вину, заявив, что совершил преступления неумышленно. Он также записал видеообращение с извинениями перед патриархом Московским и всея Руси Кириллом и всеми православными верующими.

23 июля Росфинмониторинг внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов. Теперь ему запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

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