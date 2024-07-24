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Россиянам покажут фильм о снежном барсе

На Okko появился фильм «Хозяин Алтайских гор»

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Okko

В онлайн-кинотеатре Okko появился фильм межрегиональной ассоциации «Ирбис» «Хозяин Алтайских гор», в котором зрителям расскажут о снежном барсе Алтая, сообщает пресс-служба Okko.

Озвучили фильм зоолог и телеведущий Николай Дроздов и актер Константин Хабенский.

«Я с огромным удовольствием принял участие в озвучивании этого фильма. Действительно, снежного барса можно назвать хозяином Горного Алтая в мире животных», — отметил Николай Дроздов.

По его словам, ирбис является самой красивой и грациозной кошкой на планете.

«Наша общая задача — охранять барса, помогать ему в трудное время и, конечно, непрерывно наблюдать и изучать этого великолепного зверя», — добавил Дроздов.

Напомним, в России осталось всего около 90 снежных барсов.

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