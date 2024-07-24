«Отвернулась»: в семье Пугачевой заявили, что певица запустила могилу брата

Супруга племянника певицы Аллы Пугачевой Гузель заявила, что артистка запустила могилу своего брата. Женщину цитирует kp.ru.

По словам Гузель, Пугачева не общается с ее мужем Владом, не отвечает на звонки, а трубку берут только ее помощники. При этом содействие, подчеркивает женщина, от Пугачевой требуется не финансовое, а юридическое.

«Вопрос, который касался могил родителей Влада, в том числе — ее родного брата. Она платила деньги, чтобы на кладбище следили за могилами. Сама туда не ездила. И когда мы туда приехали, поняли, что там года два-три никто не убирается», — рассказала родственница.

Помощники Пугачевой, продолжила она, также не следили за выполнением работ и якобы грубили в ответ на просьбу получить документы относительно могил.

«Отвернулась. Там нет крестов. А мы не можем изменения внести, потому что ответственное лицо — Алла Борисовна», — констатирует Гузель, которой приходится восстанавливать бумаги самостоятельно.

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