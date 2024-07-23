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Иосиф Пригожин призвал «кричать SOS» из-за ситуации с Глюкозой

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Глюкозе необходимо лечение

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал с выступлением Глюкозы в Красноярске. Его слова цитирует «Звездач».

По мнению шоумена, поведение артистки на сцене было неуважением к зрителям и организаторам. Он также отметил, что уже не впервые видел Глюкозу в таком виде на концертах.

«Это безобразие, не хочу, чтобы это видели мои дети и внуки. Деятели искусства несут ответственность за все, что они делают, невозможно позволять себе подобные вещи», — заявил Пригожин.

Продюсер заявил, что Глюкозе требуется лечение. Он призвал помочь певице.

«Я сам видел Глюк'оZу пару раз на разных мероприятиях, она там была невменяемая. Я не понял, в каком состоянии она была, но это не похоже на алкоголь, это похоже на что-то другое. Если мы сейчас SOS не будем кричать, мы еще и погубим этого человека», — поделился Пригожин.

20 июля Глюкоза выступила на Дне металлурга в Красноярске. Певица чуть не сорвала выступление: она не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах, чем возмутила слушателей. По словам Глюкозы, причиной такого поведения стал прием антидепрессантов и снотворных, которые ей выписал врач на фоне стресса.

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