Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глюкоза впервые прокомментировала свое поведение на концерте в Красноярске

Глюкоза объяснила странное поведение на концерте приемом антидепрессантов

close
100%
Пресс-служба бренда 1811

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) впервые прокомментировала свое выступление на концерте в Красноярске, заявив, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. Об этом она написала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам исполнительницы, на фоне стресса у нее начались проблемы со здоровьем. Глюкоза потеряла бабушку Лидию, которая ее воспитывала. Одновременно начался конфликт певицы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

«У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства: снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — заявила артистка.

Она также выразила сожаление, что расстроила людей, пришедших на концерт.

«Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня — вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас», — добавила певица.

До этого сообщалось, что на Глюкозу, выступившую на концерте в Красноярске в состоянии «измененного сознания», подадут в суд организаторы. По мнению ивент-агентства, артистка «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту.

Глюкоза удивила интернет-пользователей своим поведением на Дне металлурга в Красноярске. Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что артистка чуть не сорвала выступление. Исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

Ранее нарколог увидел у Глюкозы признаки опьянения психоактивными веществами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами