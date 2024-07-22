Глюкоза впервые прокомментировала свое поведение на концерте в Красноярске

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) впервые прокомментировала свое выступление на концерте в Красноярске, заявив, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. Об этом она написала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам исполнительницы, на фоне стресса у нее начались проблемы со здоровьем. Глюкоза потеряла бабушку Лидию, которая ее воспитывала. Одновременно начался конфликт певицы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

«У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства: снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — заявила артистка.

Она также выразила сожаление, что расстроила людей, пришедших на концерт.

«Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня — вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас», — добавила певица.

До этого сообщалось, что на Глюкозу, выступившую на концерте в Красноярске в состоянии «измененного сознания», подадут в суд организаторы. По мнению ивент-агентства, артистка «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту.

Глюкоза удивила интернет-пользователей своим поведением на Дне металлурга в Красноярске. Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что артистка чуть не сорвала выступление. Исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

Ранее нарколог увидел у Глюкозы признаки опьянения психоактивными веществами.