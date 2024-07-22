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Успенская заплатит Киркорову за обвинения в женоненавистничестве

Суд взыскал с певицы Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Суд взыскал с певицы Любови Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу народного артиста России Филиппа Киркорова. Об этом сообщает РИА Новости

Успенской придется заплатить за обвинения Киркорова в женоненавистничестве в интервью журналистке Алене Жигаловой. Кроме того, суд обязал артистку опровергнуть порочащие сведения.

Адвокат артиста в суде заявил, что Киркоров даже обращался за консультацией к врачам после интервью Успенской, которое доставило ему страдания.

Известно, что Киркоров потребовал обязать Алену Жигалову удалить видео со своих каналов на YouTube, в «Дзене» и «ВКонтакте» и обязать ее опровергнуть указанную в ролике информацию. Также артист потребовал взыскания с Успенской компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей.

Жигалова перед артистом извинилась.

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