Госпитализирована актриса Нина Гуляева

Народную артистку РСФСР Нину Гуляеву экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 93-летней актрисе стало плохо в ночь на 22 июля, у нее появились резкие и сильные боли в животе. Врачи диагностировали у Гуляевой острый приступ холецистита.

Сейчас Гуляева находится в больнице под наблюдением врачей.

За свою актерскую карьеру Нина Гуляева озвучила несколько кинокартин и 17 мультфильмов, среди которых фильм «Алые паруса» и мультфильм «Русалочка» 1968 года. Кроме того, Гуляева сыграла в 34 постановках в театре.

Накануне актриса Мария Аронова попала в больницу с обострением остеохондроза позвоночника. По данным Mash, Аронову госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. В ходе обследования у знаменитости также нашли доброкачественные образования мозговых оболочек — менингиомы. Их не будут удалять, поскольку опухоли не угрожают здоровью артистки.

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