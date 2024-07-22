Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России закроется Warner Bros.

В России ликвидируют юридическое лицо кинокомпании Warner Bros.

close
100%
Warner Bros.

В России закрывается отделение компании Warner Bros. Соответствующий документ опубликован в базе данных ЕГРЮЛ.

Согласно документу, решение о ликвидации юридического лица кинокомпании было принято 19 июля 2024 года.

На фоне событий на Украине в 2022 году крупнейшие мейджоры — киностудии Disney, Paramount, Warner Bros. и Sony и Universal Pictures — заявили об отказе выпускать свои новые фильмы в России и прекратили деятельность в стране. Фильмов этих киностудий также лишились российские стриминговые площадки.

Известно, что ленты не входят в перечень Минпромторга на параллельный импорт, поскольку он «не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором ТН ВЭД ЕАЭС». Голливудские премьеры выходят в России в «теневом» прокате.

Весной 2024 года российский кинопрокат остался недоволен акцией «Месяц без пираток».

Ранее звездный организатор объяснила скандальный выход Глюкозы на сцену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами