Звездный организатор объяснила скандальный выход Глюкозы на сцену

Звездный организатор объяснила скандальное поведение певицы Глюкозы (Наталья Ионова, Глюк'oZа) на концерте в Красноярске. Инсайдера цитирует «СтарХит».

По словам организатора мероприятий, концертному директору звезды всегда проще отправить ее выступать даже в неадекватной форме, чем платить неустойку.

«Стандартный гонорар Глюкозы — миллион рублей за 40-50-минутное выступление, тут ей, думаю, заплатили около пяти миллионов, так как все-таки «Русал», День металлурга. Уверена, у Натальи нечасто бывают такие большие гонорары», — говорит инсайдер.

Она также отметила, что многие артисты выходят на сцену под воздействием алкоголя или запрещенных веществ — организатор уверена, что зависимости есть у большинства артистов.

Накануне сообщалось, что на Глюкозу подадут в суд организаторы концерта в честь Дня металлурга в Красноярске. По мнению ивент-агентства, артистка «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту. Поп-исполнительница, по словам очевидцев, не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

Ранее нарколог Шуров увидел у Глюкозы признаки опьянения психоактивными веществами.