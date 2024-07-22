Следствие попросило продлить арест Блиновской

Следствие попросило Мосгорсуд продлить арест блогерше Елене Блиновской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой Наталию Сальникову.

Заседание по делу «королевы марафонов», по словам Сальниковой, запланировано на 24 июля.

В суде подтвердили поступление ходатайства Следственного комитета, уточнив, что заседание по мере пресечения должно начаться в 12:30 по московскому времени.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть страну. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занижая свои доходы, и скрыла от государства налоги на общую сумму более 918 млн рублей за 2019-2021 годы.

Подробнее о том, кто такая и чем знаменита Елена Блиновская, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что после частичного погашения задолженность Блиновской перед налоговой составляет 1 296 801 077 рублей.