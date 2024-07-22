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Чулпан Хаматова репетирует новый спектакль режиссера Дмитрия Крымова

Хаматова репетирует спектакль режиссера Крымова «Записки сумасшедших»

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова готовится к новому спектаклю режиссера Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших». Об этом пишет КП.

Постановка рассказывает о российских артистах, оставивших страну и пытающихся найти свое место в мире после начала конфликта на Украине. В спектакле главные роли исполняют Чулпан Хаматова и Максим Суханов. Максим Суханов, известный артист вахтанговской школы, также покинул Россию и сейчас проживает в Германии.

В спектакле Крымова Чулпан Хаматова играет различные персонажи, такие как Джульетта, Антигона, Анна Франк, в то время как Максим Суханов исполняет роли Ромео, Креона, Дневника Анны Франк.

Как пишет издание, найти актеров в эмигрантской среде оказалось непросто. Около 30 лет назад Хаматова и Суханов работали уже вместе на съемочной площадке фильма «Страна глухих», а теперь их эмигрантский статус свел их на репетиции нового спектакля.

Репетиции проходят в ангаре на окраине Риги, так как дирекция Национального Латвийского театра отказала в аренде сцены. Крымов принял это решение спокойно и продолжает подготовку к премьере спектакля, запланированной на 18 сентября в Риге.

Кроме этого, Хаматова также занимается другими творческими проектами. Так, 23 июля в Вильнюсе состоится читка «Тараканище +», где будут читать стихи Чуковского, Хармса, Заболоцкого и современных авторов. В мероприятие также примет участие певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) и другие.

Ранее Шукшина поддержала Хаматову после увольнения из Нового Рижского театра.

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