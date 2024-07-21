Максим Фадеев намерен запретить Глюкозе использовать псевдоним на фоне скандала

Продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале прокомментировал скандальное выступление певицы Глюкозы в Красноярске.

По мнению Фадеева, этим поступком Наталья Ионова (настоящее имя певицы — прим. «Газеты.Ru») перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.

«Больше терпеть нет сил и не хочется. Поэтому мы сейчас решили с нашими юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку. Мы постараемся это сделать в связи с тем, что произошло. Я не знаю, что это, бешенство чего, но то, что это бешенство, это точно. Поэтому этот беспредел нужно прекращать», — заявил продюсер.

Фадеев объяснил, что случившееся ударит и по его репутации, так как изначально он был автором проекта Глюк'oZа, однако впоследствии не запрещал Ионовой использовать псевдоним. Теперь же продюсер решил сделать все возможное, чтобы имя певицы больше не было связано с псевдонимом.

Певица Глюкоза удивила интернет-пользователей своим поведением на Дне металлурга в Красноярске. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев сообщили, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

Ранее зрительница поспорила с красноярцами, обвинившими Глюкозу в неадекватном поведении на сцене.