Бывшая девушка Ди Каприо замечена с режиссером музыкальных клипов

Модель Камила Морроне уже во второй раз была замечена за времяпровождением с новым бойфрендом. Фото разместил PageSix.

Согласно информации издания, бывшая возлюбленная Леонардо Ди Каприо проводит время с Коулом Беннетом, известным как режиссер музыкальных клипов.

27-летняя Морроне и 28-летний Беннетт держались за руки в Хэмптонсе во время мероприятия, организованного Dom Pérignon в честь недавно выпущенных вин 2006 и 2015 годов. Наа мероприятии также присутствовали Наоми Уоттс, Эван Мок, Рэйчел Зои и Эван Росс.

Несколько дней назад модель заметили с режиссером на двойном свидании с Кайей Гербер и звездой «Элвиса» Остином Батлером.

Камилла Морроне и Леонардо Ди Каприо расстались в 2022 году. Позже появилась информация о возможных причинах расставания звезд. Актер хотел создать семью с моделью, однако она выбрала карьеру. По словам источника, Камила Морроне с 16 лет мечтала стать актрисой и сделать карьеру в Голливуде. Бывшая девушка звезды сейчас «прекрасно себя чувствует и живет дальше» после расставания.

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