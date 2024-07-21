Продюсер объяснил, как скандальное выступление Глюкозы скажется на ее карьере

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что скандальное выступление Глюкозы может значительно сказаться на ее карьере.

Как объяснил продюсер, артисту непозволительно так вести себя на сцене при учете того, что он получает внушительный гонорар.

«Посмотрев видео, не буду отрицать, возможно, Наталья действительно перевозбудилась перед выступлением. Может, даже при помощи каких-то средств», — поделился Рудченко.

Продюсер отметил, что ситуация напрямую скажется на гонорарах Глюкозы. Также он заверил, что еще «некоторое время» поклонники будут критиковать исполнительницу в соцсетях.

«Конечно, подобные истории сказываются на рейтинге артиста, в том числе, и на гонораре. Когда заказчики и сами зрители понимают, что артист не выкладывается, а работает расслабленно, они не готовы платить большие деньги за его выступление», — объяснил Рудченко.

Певица Глюкоза удивила интернет-пользователей своим поведением на Дне металлурга в Красноярске. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев сообщили, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

Ранее жители Красноярска предположили, что на скандальном концерте выступал двойник Глюкозы.