Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер объяснил, как скандальное выступление Глюкозы скажется на ее карьере

Продюсер Рудченко: гонорары Глюкозы могут уменьшиться на фоне скандала

close
100%
glukozamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что скандальное выступление Глюкозы может значительно сказаться на ее карьере.

Как объяснил продюсер, артисту непозволительно так вести себя на сцене при учете того, что он получает внушительный гонорар.

«Посмотрев видео, не буду отрицать, возможно, Наталья действительно перевозбудилась перед выступлением. Может, даже при помощи каких-то средств», — поделился Рудченко.

Продюсер отметил, что ситуация напрямую скажется на гонорарах Глюкозы. Также он заверил, что еще «некоторое время» поклонники будут критиковать исполнительницу в соцсетях.

«Конечно, подобные истории сказываются на рейтинге артиста, в том числе, и на гонораре. Когда заказчики и сами зрители понимают, что артист не выкладывается, а работает расслабленно, они не готовы платить большие деньги за его выступление», — объяснил Рудченко.

Певица Глюкоза удивила интернет-пользователей своим поведением на Дне металлурга в Красноярске. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев сообщили, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

Ранее жители Красноярска предположили, что на скандальном концерте выступал двойник Глюкозы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами