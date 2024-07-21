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Расставшаяся с бойфрендом Паршута рассказала о «красных флагах» в отношениях

Певица Паршута призвала прислушаться к интуиции для определения «красных флагов»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Юлия Паршута в беседе с «Пятым каналом» рассказала, как можно определить «красные флаги» у партнера в отношениях.

«Самый яркий «красный флаг» можно услышать внутри себя. Потому что, если что-то происходит не так, то женское сердце и интуиция тебе подскажет. Вопрос в том, послушаешь ли ты?» — поделилась звезда.

Паршута призвала не игнорировать «тревожные звоночки». Певица заверила, что женское сердце зачастую понимает, что с мужчиной что-то не так.

В июле Юлия Паршута призналась, что на данный момент не состоит ни с кем в отношениях. Отвечая на вопрос, свободно ли ее сердце, артистка заявила, что «так получилось, что оно освобождается». При этом она не стала называть имя возлюбленного, с которым произошло расставание.

По словам Паршуты, она готова снова влюбиться и построить отношения. Некоторое время назад появились слухи, что певица состоит в отношениях с Марком Тишманом. Однако звезды опровергли это и заверили, что они просто друзья.

О личной жизни Паршуты мало известно. В 2018 году певица была помолвлена с бизнесменом по имени Александр. Однако в конце 2019 года они расстались.

Ранее Юлия Савичева назвала свой «красный флаг» в мужчинах.

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