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Финальный сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году

Пятый сезон «Пацанов» станет последним и выйдет в 2026 году

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Amazon Prime Video

Пятый сезон «Пацанов» станет последним для сериала. Об этом сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) актер Карл Урбан, исполнивший роль Бутчера.

Премьера финальных серий состоится в 2026 году. Точная дата релиза пока неизвестна.

Также Amazon уже ведет работу над спин-оффом проекта. Новый сериал получил название «Пацаны: Мексика». Сценарий к спин-оффу напишет Гарет Деннет-Алькосер, работавший над «Синим Жуком» для DC.

Четвертый сезон «Пацанов» вышел в июне. Уже после выхода половины сезона зрители негативно оценили эпизоды. Причиной для этого мог стать политический контекст шоу, как выяснил Виталий Рюмшин.

В июне стало известно, что Джаред Падалеки, известный по роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное», присоединился к актерскому составу «Пацанов».

Помимо Падалеки, в «Пацанах» приняли участие другие звезды «Сверхъестественного» — Дженсен Эклс, Джеффри Дин Морган и Джим Бивер. Эклс исполнил роль супергероя по имени Солдатик, а Бивер — политика Роберта Сингера. Имя последнего совпадает с тем, как звали персонажа актера в «Сверхъестественном». Персонаж Джеффри Дина Моргана появился в четвертом сезоне сериала.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, зачем стоит смотреть хоррор «Собиратель душ» с Николасом Кейджем.

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