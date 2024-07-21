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Гоген Солнцев пожаловался на угрозы от Пугачевой по телефону

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что Пугачева угрожала ему по телефону

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Global Look Press

Шоумен Гоген Солнцев опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост о том, что ему якобы угрожала певица Алла Пугачева.

По словам актера, ему написала женщина, представившаяся Примадонной. Она поинтересовалась у Солнцева, как дела у его сына. Однако после этого, как утверждает шоумен, ему позвонила Пугачева с угрозами.

«Алла Боруховна звонит, угрожает», — заявил Солнцев.

Позже в беседе с NEWS.ru шоумен предположил, что звонок от Пугачевой был розыгрышем. Солнцев заявил, что не до конца уверен, звонила ли ему сама Примадонна, однако голос был похож.

«Буквально несколько дней назад я давал комментарий по поводу ее сексуальной фигурки. Думаю, что это с этим связано, если это Боруховна или Макс [Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом)]. Голос вроде как ее. Но я не беру трубку и боюсь перезванивать ей, когда она наговорила такие гадости», — объяснил актер.

9 июля Гоген Солнцев сообщил, что любовник жены выбил ему зубы. Он пожаловался, что их сын Иван был некормленый и немытый, пока его жена злоупотребляла спиртным вместе с чужим мужчиной. В итоге шоумен подрался с любовником супруги.

Ранее сообщалось, что Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов перед налоговой.

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