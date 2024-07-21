Звезда «Слова пацана» пожаловался на усталость: «Хочется смотреть в потолок»

Актер Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана», пожаловался фанатам на свое состояние в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я чувствую нереальное выгорание. За последние несколько дней я испытываю большой стресс и переживания, каждый день я очень напряжен, будто вот-вот и произойдет внутренний бум. Меня все бесит, я всегда раздражаюсь, у меня ухудшилась память и сосредоточенность», — поделился актер.

По словам Могильникова, у него закончились силы и в моральном, и в физическом плане. Артист заявил, что ему очень нужен отдых, однако сейчас он не может себе его позволить из-за плотного графика.

«Все что мне хочется каждую секунду, это просто лежать и смотреть в потолок, при этом в моем мозге каждую миллисекунду будет безостановочный поток мыслей», — написал актер.

Могильников также намекнул, что задумывается о паузе в актерской карьере. По его словам, на артиста «слишком много всего выгрузилось», из-за чего не помешает перерыв.

Ранее на Лунаком пожаловались в полицию из-за слухов о романе с 15-летней звездой «Слова пацана».