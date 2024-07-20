Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда выйдет пятый сезон «Очень странных дел»

Пятый и финальный сезон сериала «Очень странные дела» выйдет в 2025 году

close
100%
Netflix

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос подтвердил, что пятый и финальный сезон нашумевшего сериала «Очень странные дела» выйдет в 2025 году. Об этом сообщает портал Netflix Life.

Точную дату релиза он не назвал. Портал предполагает, что сериал выйдет в июле, поскольку предыдущие сезоны шоу Netflix выпускал именно летом.

Также, сообщил Сарандос, в 2025 году зрители увидят 2 сезон «Уэнсдэй», 2 сезон «Ночного агента» и 2 сезон «Ван-Писа».

Изначально премьера «Очень странных дел» была назначена на 2024 год. Однако съемки финального сезона отложили из-за забастовки сценаристов. Как признавались сценаристы братья Дафферы, в заключительном сезоне сериала появятся идеи, не попавшие во второй. Кроме того, по словам создателей, действие новых серий будет происходить в 90-е годы.

В пятом сезоне, помимо привычного каста из Вайноны Райдер, Дэвида Харбора, Финна Вулфхарда и др., также появится звезда фильмов про Терминатора Линда Хэмилотон.

В ноябре 2023 года исполнительный продюсер «Очень странных дел» Шон Леви заявлял, что команда не собирается использовать технологию по омоложению актерского состава, несмотря на то, что с момента окончания предыдущего сезона прошло уже несколько лет.

Ранее стало известно о старте съемок второй части «антигламурной комедии» со звездой «Холопа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами