Лолита вспомнила, как поругалась с Любовью Толкалиной

Певица Лолита Милявская вспомнила, как случайно забрала пальто актрисы Любови Толкалиной из стоматологии, перепутав со своим. Об этом артистка рассказала на шоу «5 книг» с писателем Александром Цыпкиным, опубликованном на YouTube.

По словам Лолиты, она узнала о том, что «украла» пальто уже дома. Ей позвонили из клиники и сказали, что певица уехала в чужой верхней одежде. Знаменитость не заметила этого, поскольку очень торопилась уйти из стоматологии, в которой ей два дня лечили один зуб.

«Конечно, Любовь Толкалина злилась на меня. В итоге она мне написала от руки письмо карандашом, чего я давно не получала. Я хочу ее письмо тоже вставить в рамку. Она меня простила», — рассказала Лолита.

В стоматологии, поделилась также Лолита, врач отметил, что впервые увидел певицу «прилично выглядящей» за 20 лет их сотрудничества. Обычно артистка приходила на прием так, будто до этого на ней «пахали».

Милявская пояснила, что инцидент произошел уже после скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Тогда она решила заняться своим здоровьем на фоне отмены концертов. Лолита отметила, что не испытала никакого сожаления из-за ухода со сцены.

Ранее Лолита перепела Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) на своем концерте в Петербурге.