Певица Слава извинилась перед Ларисой Долиной

Певица Слава опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеообращение к Ларисе Долиной, в котором извинилась перед певицей.

Знаменитость пояснила, что в СМИ появилась новость якобы она «высмеяла» Долину на концерте за отказ брать букет цветов от поклонницы из-за аллергии. 17 июля Telegram-канал «Звездач» писал, что Слава на своем выступлении раскритиковала Долину. В опубликованном каналом ролике, Слава пошутила: «Я все цветы возьму. У меня нет аллергии». По словам артистки, журналисты использовали неподходящие слова.

«Это было просто общение со зрителями. Ни в коем случае не упрек или что-то подобное. <...> Просто хочу на всю страну извиниться [перед Ларисой Долиной] за СМИ или за то, что кто-то там подумал, что у меня была какая-то дурацкая шутка», — заявила артистка.

Слава подчеркнула, что любит и уважает Долину. По ее словам, она прекрасно понимает, что такое аллергия, поскольку у ее танцовщицы похожая ситуация. Певице приходится прятать цветы, чтобы девушке не стало плохо на сцене.

На одном из своих концертов Долина отказалась от подаренного поклонницей букета цветов. Певица пояснила, что у нее аллергия на лилии. Она предложила женщине передать букет пианисту Олегу Аккуратову, который был партнером артистки на выступлении.

Ранее Лариса Долина осудила идею ввести дресс-код для артистов.