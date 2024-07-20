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Экс-участница «Фабрики звезд» вспомнила, как однажды потеряла голос

Певица Юлия Паршута назвала потерю голоса самым неприятным моментом в жизни

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Юлия Паршута призналась, что однажды потеряла голос из-за болезни перед выступлением на музыкальном шоу. Ее слова передает «Пятый канал».

Тогда врачи поставили знаменитости диагноз «острый трахеит». Звезда назвала потерю голоса одним из самых неприятных моментов в жизни певца.

«Это крайне неприятно, но за этим надо следить. Аппарат вокалиста — это важно», — подчеркнула она.

Артистка добавила, что ей пришлось продолжать участвовать в проекте. На нем Паршута часто меняла голоса, пела в разных регистрах и прочее.

Исполнительница добавила, что на восстановление после болезни ушло время. После проекта она соблюдала услуги врача-фониатра, а также обеспечила себе полноценный отдых.

Недавно Паршута призналась, что рассталась с возлюбленным. При этом знаменитость не стала называть имя избранника, с которым произошло расставание.

О личной жизни Паршуты мало известно. В 2018 году певица была помолвлена с бизнесменом по имени Александр. Однако в конце 2019 года они расстались.

Ранее Лариса Долина осудила идею ввести дресс-код для артистов.

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