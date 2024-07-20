Пранкеру Эдварду Биллу грозит арест из-за формы «самокатоной патрульной службы»

Блогера Эдварда Билла задержали полицейские в Москве, когда он разъезжал по столице в форме «самокатоной патрульной службы». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Накануне пранкер решил пошутить: он надел полицейскую форму и написал на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем он ездил в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что сотрудники полиции начали проверять действия блогера на законность.

Сейчас, заявляет Telegram-канал, Эдварда Билла задержали. Он был в той же форме, и на том же самокате. В полицию также попал его напарник 19-летний Егор Ч. Пранкеру грозит 15 суток по статье «Мелкое хулиганство».

Пранкер Эдвард Билл стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.

16 июля в Госдуме выступили за полный запрет электросамокатов в России. Парламентарии объяснили это тем, что этот вид транспорта очень травмоопасный. Депутат Госдумы Виталий Ефимов посоветовал молодым людям заменить самокаты на велосипеды.

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