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Стало известно, какое наследство оставила Заворотнюк

КП: вдовец Заворотнюк Чернышев судится с застройщиком из-за квартиры актрисы

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Любимов Андрей/Агентство «Москва»

Вдовец Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев подал иск к застройщику из-за квартиры, которая ему досталась в наследство от супруги. Об этом сообщает kp.ru.

Причиной судебных разбирательств с девелопером стало то, что строительная компания не исполнила свои обязательства перед участниками долевого строительства. Издание предполагает, что застройщик не сдал вовремя новостройку.

Наследниками имущества звезды «Моей прекрасной няни» стали муж, мама и трое детей. Актриса оставила им две квартиры в Москве: апартаменты в современном ЖК в районе Мосфильма и недвижимость в центре Москвы площадью 190 кв.м.

Также в 2012 году Заворотнюк купила землю в элитном поселке Крекшино в Подмосковье. Знаменитость построила на ней дом, чья стоимость сейчас оценивается в 120 млн рублей. Еще актриса владела земельным участком в Сочи и квартирой в новостройке в Москве, о которой, предполагает kp.ru, идет речь в иске Чернышева.

Семья Заворотнюк вступит в наследство спустя полгода после кончины артистки. Издание kp.ru не исключает, что распоряжаться всем имуществом будет вдовец.

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