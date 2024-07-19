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Умер сыгравший Гитлера российский актер Ксенюк

Российский актер Андрей Ксенюк умер на 66-м году жизни

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northdrama.ru

Российский актер Андрей Ксенюк скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Норильского заполярного театра драмы.

Актер родился в 1958 году в городе Норильске. В 1981 году он окончил Красноярское училище искусств.

Ксенюк дебютировал в театре в «Сказке про Ивана-дурака, который чертям насолил» по Льву Толстому. Он также известен по роли Адольфа Гитлера в спектакле «Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил». Также он участвовал в «Сказке Арденнского леса», «Поллианне» и других постановках. Всего на счету актера более сотни ролей.

19 июля сообщалось, что американский актер и комедиант Джордж Роберт «Боб» Ньюхарт скончался в возрасте 94 лет после непродолжительной болезни. Артист известен своим участием в сериалах «Теория большого взрыва» в роли Артура Джеффриса и «Отчаянные домохозяйки» в роли мужа Софи и отчима Сьюзан.

Ранее на Украине скончался актер из «Нюхача» и «Возвращения Мухтара».

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