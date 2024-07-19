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Юлия Паршута призналась, что рассталась с возлюбленным

Певица Юлия Паршута заявила, что ее сердце освобождается

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Из личного архива

Певица Юлия Паршута в беседе с «Пятым каналом» призналась, что на данный момент не состоит ни с кем в отношениях.

Отвечая на вопрос, свободно ли ее сердце, артистка заявила, что «так получилось, что оно освобождается». При этом она не стала называть имя возлюбленного, с которым произошло расставание.

По словам Паршуты, она готова снова влюбиться и построить отношения.

«Оно [сердце] заполнено любовью к миру, к жизни, к музыке. К людям, с которыми я дружу и работаю, к будущему и просто к жизни. Так что от этого оно никогда не освободится», — заверила певица.

О личной жизни Паршуты мало известно. В 2018 году певица была помолвлена с бизнесменом по имени Александр. Однако в конце 2019 года они расстались.

В мае Марк Тишман на YouTube-шоу «Сплетни шейкер» заверил, что не состоит в романтических отношениях с Юлией Паршутой. В апреле певица уверила, что они с коллегой просто близкие друзья. Она отметила, что никогда не встречалась с Тишманом. По словам Паршуты, их с Тишманом объединяют общие интересы, принципы, чувство юмора и воспитание.

Ранее Юлия Савичева назвала свой «красный флаг» в мужчинах.

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