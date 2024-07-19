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Лариса Долина возмутилась идеей дресс-кода для артистов: «Это цензура»

Певица Лариса Долина осудила идею ввести дресс-код для артистов

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Илья Питалев/РИА Новости

Певица Лариса Долина в беседе с «Пятым каналом» возмутилась идеей ввести дресс-код для артистов на выступлениях.

«Я считаю, что это не очень уместно. Это значит цензура, а это неправильно. Здесь никаких советов я давать не имею права, просто я считаю, что костюм — это продолжение артиста. Это должно очень сильно совмещаться с его органикой», — объяснила звезда.

Долина подчеркнула, что песни имеют разный формат, из-за чего не каждый наряд будет сочетаться с органикой выступления. По мнению артистки, на сцену можно выйти и в спортивном стиле, «если позволяет песня».

Также Лариса Долина заступилась за Ольгу Бузову, которую раскритиковали за выступление в откровенном наряде в Уфе. Певица заверила, что артисты часто выходят на сцену в подобных образах.

«А что, до этого такого не было? Это единичный случай, который надо рассматривать именно так. Ну, девушка что-то с чем-то перепутала. Ну, бывает такое», — поделилась Долина.

Накануне депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила, что Минкультуры РФ одобрило идею о введении дресс-кода для музыкантов на концертах.

В Минкульте отметили, что одежда артистов является важной частью образа и играет важную роль в формировании имиджа всего мероприятия. Ведомство понимает, что некоторые наряды музыкантов способны вызвать отклик у неравнодушных граждан.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что известно о свадьбе принцесы Норвегии Марты Луизы и целителя Дурека Верретта.

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