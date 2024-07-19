Вышел трейлер комедии с Нагиевым и «Пухляшом» из Little Big

В сети опубликовали тизер-трейлер новой российской комедии «Зять», главные роли в которой сыграли Дмитрий Нагиев, Ян Цапник и Дарья Петриченко. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.

Фильм рассказывает о том, как в жизнь образцового семьянина Олега внезапно возвращается его бывший лучший друг Антон, с которым они провели очень бурную молодость. В Антона влюбляется дочь Олега, и отец готов приложить все усилия, чтобы разрушить их отношения.

В кинотеатрах фильм режиссера Анарио Мамедова начнут показывать с 21 ноября.

В списке актеров, сыгравших в киноленте, числится Дмитрий Красилов, более известный россиянам как «Пухляш» из группы Little Big. Красилова не стало в декабре 2023 года, и роль в «Зяте» была для него одной из последних в кино.

До этого сообщалось, что Нагиев собирается вернуться на телеэкраны в историческом детективе Кима Дружинина «Злые люди».

Ранее вышел трейлер фильма Clear Cut, в котором появился Алек Болдуин.