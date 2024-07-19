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В сети появились фото тяжелобольного Алена Делона

Дочь Алена Делона показала фотографии тяжелобольного отца

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anouchkadelon/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь звезды французского кино Алена Делона показала фотографии тяжелобольного отца, у 88-летнего артиста диагностировали онкологию и болезнь Альцгеймера. Соответствующие кадры появились на странице Делон-младшей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Делон всегда будет Делоном. Всегда хорошо выглядит. Всегда безупречно. Всегда элегантно. Как хорошее вино. Вечно великолепен», — подписала пост Анушка Делон.

Женщина добавила, что фотографии были сделаны с одобрения ее отца.

Кроме Анушки у Алена Делона есть двое сыновей – Энтони и Ален-Фабьен.

В июне Анушка Делон в личном блоге она обратилась к отцу, написав трогательный пост, и поделилась архивным черно-белым фото, на котором целовала руку отцу.

В начале января сообщалось, что один из сыновей Алена Делона, Ален-Фабьен, подал жалобу в суд на сестру за «злоупотребление неадекватным состоянием или слабостью уязвимого человека» в отношении отца. Другой сын Делона — Антони — также обвинил Анушку в том, что она пытается вернуть отца в Швейцарию.

Ранее cуд поместил Алена Делона под режим усиленной опеки.

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