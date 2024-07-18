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Билан раскрыл свои главные страхи

Певец Дима Билан признался, что поборол страх толпы ради карьеры

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bilanofficial/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Певец Дима Билан рассказал в беседе с VOICE о своих главных страхах и комплексах.

«Наверное, страх толпы — с ним тоже пришлось побороться. Потом какие-то вещи, связанные с общественными выходами. Я себя очень сильно выдрессировал, хотя очень часто говорю, что я обычный человек — из мяса и костей», — признался исполнитель.

По словам певца, он пытался бороться со своими страхами путем постоянного их преодоления. Билан выходил «лицом к лицу со своей проблемой», а затем постоянно поднимал планку. Таким образом, признался артист, он осознал, что в жизни нет ничего невозможного.

Билан вспомнил, что был чрезмерно требователен к себе. Он хотел стать «биомеханической машиной» и осуждал себя за леность. Артист признался, что у него была нечеловеческая требовательность к себе. Певец изначально ставил перед собой невыполнимые задачи.

Недавно Билан рассказал, почему не хочет семью. Исполнитель признался, что пытался построить серьезные отношения, однако они плохо кончились. При этом артист не стал утверждать, что в будущем все же не построит семью.

Ранее Серябкина рассказала, как соседка помогла построить ее карьеру.

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