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Умер актер из фильмов «Солнцепек» и «Дорога к дому»

Актер из фильмов «Солнцепек» и «Дорога к дому» Лучихин умер в возрасте 62 лет

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Драматический театр им. Бориса Лавренева ЧФ

Актер Игорь Лучихин умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщили в Драматическом театре Черноморского флота России имени Бориса Лавренева в Севастополе.

«С прискорбием сообщаем о скоропостижной смерти актера нашего театра Игоря Лучихина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне утром артист был на репетиции и чувствовал себя хорошо, а вечером его не стало.

«Выражаем соболезнование родным и близким Игоря Викторовича. Теперь он – часть нашей театральной истории», — добавили в театре.

Лучихин родился 6 февраля 1962 года в Ульяновске. Учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии и в Ярославском театральном институте. Работал в кукольных театрах Пензы, Ульяновска, Камчатки. Снимался в фильмах «Дорога к дому», «Солнцепек», сериалах «Жена олигарха» и «Гражданин начальник».

Ранее на Украине скончался актер из «Нюхача» и «Возвращения Мухтара».

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