Звезда «Папиных дочек» раскрыла свой первый гонорар

Актриса Нонна Гришаева вспомнила в беседе с aif.ru, на что потратила свой первый гонорар, который получила за фильм «Фотография на стене» 1979 года.

«Мне заплатили 3 рубля 50 копеек. Мы с мамой тут же пошли и купили мне куклу», — призналась звезда «Папиных дочек».

В той же беседе знаменитость рассказала о съемках вместе с Джеки Чаном в комедийном боевике «Первый удар». На момент кастинга, отметила Гришаева, она находилась на третьем месяце беременности. Знаменитость была уверена, что провалит пробы, однако голливудский актер лично утвердил ее. По словам Гришаевой, она выполняла трюки самостоятельно, хотя большая часть из них были несложными.

«Хотя была одна опасная ситуация. Режиссер, он же и постановщик трюков, увидев, как я волнуюсь, сказал, что выполнит этот трюк вместе со мной. Чтобы я расслабилась и ничего не боялась», — рассказала актриса.

Гришаева подчеркнула, что скрыла от Джеки Чана свою беременность. Она рассказала о своем положении только под конец съемок. Звезда боевиков удивился и назвал ее «очень профессиональной актрисой».

Ранее актриса Сысоева призналась, что показала новую себя на шоу «Выжить в Дубае».